toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Україна
УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ ЛАЦІО - ІНТЕР

На літо у нас вже є достатньо варіантів для Матвієнка, – агент захисника Шахтаря озвучив критерії вибору нового клубу

14 лютого 15:27 2641 Читать на русском
На літо у нас вже є достатньо варіантів для Матвієнка, – агент захисника Шахтаря озвучив критерії вибору нового клубу
Микола Матвієнко / фото з відкритих джерел

Юрій Данченко – агент захисника Шахтаря Миколи Матвієнка – розповів, як футболіст відреагував на зрив його переходу в лондонський Арсенал.

"У Миколи нормальний, робочий настрій. Попереду важливі матчі в Лізі Європи, друга частина чемпіонату України і Євро-2020. Матвієнко – професіонал з великої літери. Та й виступає він в дуже серйозному клубі, тому сумувати нема чого. Ми його всіляко підтримуємо.

Смалійчук: Перехід Матвієнка в Арсенал зірвав Палкін

Чи може Арсенал повернутися до трансферу Матвієнка? Поки про це говорити складно. На літо у нас вже зараз є достатньо варіантів для Миколи, але розмінюватися, як то кажуть, на дрібниці ми не хочемо. Важливо, щоб футболіст потрапив в команду, яка за своїм стилем максимально близька до гри Шахтаря і збірної України.

Такий футбол – з контролем м'яча, високою лінією оборони і так далі – ідеально підходить для Матвієнка. Манчестер Сіті і Арсенал, які ним цікавляться, – якраз підходящі варіанти для того, щоб проявити свої найкращі якості.

Палкін відповів на звинувачення Смалійчука у зриві трансферу Матвієнка

Але в Шахтарі гравець теж може рости, для нас це дуже важливо. А для самого Миколи це рідний клуб, в якому він пройшов усі щаблі футбольного розвитку", – цитує Данченка Footboom.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна лондонський Арсенал був зацікавлений у придбанні українського захисника, але у підсумку Матвієнко залишився в Шахтарі. "Каноніри" підсилили оборону іспанським центрбеком Пабло Марі.

Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторін

blog_ava
"Залиште Луніна та ще кількох – інші можуть піти н***р": оцінки фанатів та ЗМІ, які знайшли винного у невдачах Ов'єдо
16 лютого
8218
Теги
Шахтар Шахтар Микола Матвієнко Микола Матвієнко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
19
хв
Мілан
21:45
Торіно
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук