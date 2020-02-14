На літо у нас вже є достатньо варіантів для Матвієнка, – агент захисника Шахтаря озвучив критерії вибору нового клубу

Юрій Данченко – агент захисника Шахтаря Миколи Матвієнка – розповів, як футболіст відреагував на зрив його переходу в лондонський Арсенал.

"У Миколи нормальний, робочий настрій. Попереду важливі матчі в Лізі Європи, друга частина чемпіонату України і Євро-2020. Матвієнко – професіонал з великої літери. Та й виступає він в дуже серйозному клубі, тому сумувати нема чого. Ми його всіляко підтримуємо.

Смалійчук: Перехід Матвієнка в Арсенал зірвав Палкін

Чи може Арсенал повернутися до трансферу Матвієнка? Поки про це говорити складно. На літо у нас вже зараз є достатньо варіантів для Миколи, але розмінюватися, як то кажуть, на дрібниці ми не хочемо. Важливо, щоб футболіст потрапив в команду, яка за своїм стилем максимально близька до гри Шахтаря і збірної України.

Такий футбол – з контролем м'яча, високою лінією оборони і так далі – ідеально підходить для Матвієнка. Манчестер Сіті і Арсенал, які ним цікавляться, – якраз підходящі варіанти для того, щоб проявити свої найкращі якості.

Палкін відповів на звинувачення Смалійчука у зриві трансферу Матвієнка

Але в Шахтарі гравець теж може рости, для нас це дуже важливо. А для самого Миколи це рідний клуб, в якому він пройшов усі щаблі футбольного розвитку", – цитує Данченка Footboom.

Нагадаємо, під час зимового трансферного вікна лондонський Арсенал був зацікавлений у придбанні українського захисника, але у підсумку Матвієнко залишився в Шахтарі. "Каноніри" підсилили оборону іспанським центрбеком Пабло Марі.

Матвієнко в Арсеналі: чому трансфер, який не відбувся, – це мінус для усіх сторін