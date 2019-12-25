На Коутінью претендують три клуби АПЛ

Півзахисник збірної Бразилії Філіппе Коутінью влітку може змінити клуб і чемпіонат.

Бразильський півзахисник іспанської Барселони, що на правах оренди виступає за німецьку Баварію – Філіппе Коутінью – зацікавив одразу три клуби з Туманного Альбіону, повідомляє видання Mundo Deportivo.

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На хавбека претендують лондонські Тоттенхем та Челсі, а також Манчестер Юнайтед. Клуби спробують придбати 27-річного гравця у літнє трансферне вікно.

Нагадаємо, Коутінью проводить поточний сезон у мюнхенській команді – орендна угода з каталонцями розрахована до червня 2020 року. Бразилець у Бундеслізі взяв участь у 15 матчах, де забив 5 голів і віддав 6 результативних передач.

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