Вінгер одеського Чорноморця Георгій Цітаішвілі не переймається через поведінку фанатів, які не хочуть бачити в команді гравців Динамо.

"На команду це ніяк не впливає. Їх було там 5 чи 6 осіб. Напевно, цим людям нема чого робити, якщо їдуть сюди і кричать такі слова", – сказав Цітаішвілі у ефірі програми Футбольний формат.

"Ми – Одеса, ви – лайно": ультрас Чорноморця вивісили провокаційний банер

Нагадаємо, ультрас Чорноморця відкрито конфліктують із керівництвом "моряків" через комплектацію команди вихованцями історичного ворога одеситів – київського клубу.

До слова, Георгій Цітаішвілі є одним із тих гравців, права на якого належать Динамо. У нинішньому сезоні 20-річний грузин зіграв за Чорноморець 6 матчів у чемпіонаті України, але результативними діями не відзначався.

Динамо наступає на граблі Шахтаря: скандал з історичним ворогом і втрачені таланти, або Фарм-клуби – це зло