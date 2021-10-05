Вингер одесского Черноморца Георгий Цитаишвили не волнуется из-за поведения фанатов, которые не хотят видеть в команде игроков Динамо.

"На команду это никак не влияет. Их было там 5 или 6 человек. Наверное, этим людям нечего делать, если едут сюда и кричат ​​такие слова", – сказал Цитаишвили в эфире программы Футбольный формат.

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Напомним, ультрас Черноморца открыто конфликтуют с руководством "моряков" из-за комплектации команды воспитанниками исторического врага одесситов – киевского клуба.

К слову, Георгий Цитаишвили является одним из тех игроков, права на которого принадлежат Динамо. В нынешнем сезоне 20-летний грузин сыграл за Черноморец 6 матчей в чемпионате Украины, но результативными действиями не отличался.

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