"На когось ставимо, а в підсумку прогресу немає": тренер Динамо U-21 розкритикував підопічних після поразки в спарингу

"Проблеми з попередніх спарингів залишилися. Напевно, кожен футболіст, та й ми, тренери, повинні зрозуміти, де ми перебуваємо, за що відповідаємо, і бути не аматорами, а хоча б напівпрофесіоналами. Сьогодні йдеться не про результат, а про розуміння, зростання і перспективи. Зараз ми можемо говорити, а насправді все по-іншому. Перш за все, вони повинні доводити все на футбольному полі справою.

Беніто пропустив спаринги Динамо – відома причина

Кадрові питання перед заявкою на чемпіонат ми вирішили. Висновки є. Висновки для нас – чи є перспектива грати в першій команді у деяких футболістів. Весь час точиться суперечка, чи правильно ми зробили, що залишили того чи іншого футболіста. Чи не краще позбутися і вже взяти нового молодого гравця? Ми повинні в цьому процесі весь час тримати руку на пульсі. В матчі були хороші моменти. Але немає тієї наполегливості, злості, щоб хоча б не програти...

Ми весь час хочемо дивитися в майбутнє. Ми теж помиляємося, як тренери. На когось ставимо, а в підсумку прогресу немає, один регрес, ми теж переживаємо за це все. Але на те вона і робота, важка і творча. Потрібно все це переосмислити, і нам, і гравцям, щоб з першого туру бути готовими на 100%", – цитує Мороза офіційний сайт Динамо.

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