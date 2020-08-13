Беніто пропустив спаринги Динамо – відома причина

Беніто не зміг взяти участь в останніх заняттях команди через травму, повідомляє Динамоманія. У футболіста пошкодження, яке поки не дозволяє йому повернутися до повноцінних тренувань.

Миколенко потрапив у сферу інтересів Інтера

Щоправда, про характер травми Беніто ще не інформується. До слова, гравець приєднався до команди в січні 2020. До цього грав за російський Тамбов. За Динамо Олабіран Муїва встиг зіграти лише один матч в УПЛ.

Зазначимо, підопічні Луческу провели вже два товариські матчі – 3:0 проти Вереса та 1:2 із Десною. Наразі Динамо продовжує готуватись до нового сезону.

Луческу і кадрова революція: у зоні ризику мінімум 10 гравців, серед них – лідери Динамо