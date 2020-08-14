"На кого-то ставим, а в итоге прогресса нет": тренер Динамо U-21 раскритиковал подопечных после поражения в спарринге

"Проблемы с предыдущих спаррингов остались. Наверное, каждый футболист, и мы, тренеры, должны понять, где мы находимся, за что отвечаем, и быть не любителями, а хотя бы полупрофессионалами. Сегодня речь идет не о результате, а о понимании, росте и перспективе. Сейчас мы можем говорить, а на деле все по-другому. Прежде всего, они должны доказывать все на футбольном поле делом.

Бенито пропустил спарринги Динамо – известна причина

Кадровые вопросы перед заявкой на чемпионат мы решили. Выводы есть. Выводы для нас – есть ли перспектива играть в первой команде у некоторых футболистов. Все время идет спор, правильно ли мы сделали, что оставили того или иного футболиста. Не лучше ли избавиться и уже взять нового молодого игрока? Мы должны в этом процессе все время держать руку на пульсе. В матче были хорошие моменты. Но нет той настойчивости, злости, чтобы хотя бы не проиграть...

Мы все время хотим смотреть в будущее. Мы тоже ошибаемся, как тренеры. На кого-то ставим, а в итоге прогресса нет, один регресс, мы тоже переживаем за это все. Но на то она и работа, тяжелая и творческая. Нужно все это переосмыслить, и нам, и игрокам, чтобы с первого тура быть готовыми на 100%", – цитирует Мороза официальный сайт Динамо.

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