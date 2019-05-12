"На другий тайм вийшли корупціонери, а не судді", – скандал у матчі Другої ліги

Тренер Поділля Віталій Костишин залишився вкрай невдоволеним роботою рефері у матчі проти Полісся.

Наставник Поділля вважає, що на другий тайм арбітри вийшли з "іншою" мотивацією.

"Рахунок може бути різними. Грали ми добре, виглядали гідно, грали у футбол. А те, що судді на другий тайм вийшли із зовсім іншою мотивацією, корупціонери, то це нікуди не годиться. Нам кожну гру б'ють пенальті.

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Може, досить вже? Про який футбол може йти мова. Садіть сюди суддів і розмовляйте з ними, хто куди втік. Чому так?", – поскаржився Костишин на післяматчевій прес-конференції.

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Нагадаємо, Поділля у домашньому матчі 24-го туру Другої ліги поступилося Поліссю з рахунком 1:0. Долю зустрічі вирішив єдиний м'яч гостей, який був забитий з пенальті. Окрім цього арбітр вилучив гравця хмельницького клубу Сергія Швеця.