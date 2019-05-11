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Друга ліга: Минай мінімально здолав Верес, Полісся перемогло Поділля

11 травня 22:07 617 Читать на русском
Друга ліга: Минай мінімально здолав Верес, Полісся перемогло Поділля
ФК Минай

Відбулись поєдинки 25 туру у групі А та групі Б Другої ліги чемпіонату України.

Друга ліга, група А, 25 тур

Поділля – Полісся – 0:1

Гол: Захаревич, 67 (пен)

Нива Т – Чайка – 2:1

Голи: Галата, 11, Бідний,56 – Єфремов, 68

Черкащина-Академія – Буковина – 2:0

Голи: Медведь, 34, Бойко, 52

Верес – Минай – 1:2

Голи: Рафальський, 9 – Гегедош, 40, 47

Перша ліга: Прикарпаття несподівано розтрощило СК Дніпро-1, Металіст 1925 не зміг перемогти Гірник-Спорт

Друга ліга, група Б, 25 тур

Енергія – Реал-Фарма – 2:2

Голи: Махнієв, 48, Доля, 83 – Євстратенко, 71, 89

Мир – Гірник – 0:1

Гол: Заіменко, 18

МФК Металург – Нікополь – 6:0

Голи: Дяченко, 10 (пен), Воронченко, 26, Сачко, 59, Матвєєв, 70, Корохов, 89, Підлепенець, 90+1

У 25 турі Другої ліги Полісся, Нива Т, Черкащина-Академія, Минай, Гірник, Металург здобули перемоги над Поділлям, Чайкою, Буковиною, Вересом, Миром та Нікополем. Енергія та Реал-Фарма зіграли внічию.

Турнірні таблиці Другої ліги виглядають так:

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Теги
Друга ліга Минай Минай Поділля Поділля Верес Верес Полісся Полісся
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