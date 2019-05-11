Друга ліга: Минай мінімально здолав Верес, Полісся перемогло Поділля

Відбулись поєдинки 25 туру у групі А та групі Б Другої ліги чемпіонату України.
Друга ліга, група А, 25 тур
Поділля – Полісся – 0:1
Гол: Захаревич, 67 (пен)
Нива Т – Чайка – 2:1
Голи: Галата, 11, Бідний,56 – Єфремов, 68
Черкащина-Академія – Буковина – 2:0
Голи: Медведь, 34, Бойко, 52
Верес – Минай – 1:2
Голи: Рафальський, 9 – Гегедош, 40, 47
Перша ліга: Прикарпаття несподівано розтрощило СК Дніпро-1, Металіст 1925 не зміг перемогти Гірник-Спорт
Друга ліга, група Б, 25 тур
Енергія – Реал-Фарма – 2:2
Голи: Махнієв, 48, Доля, 83 – Євстратенко, 71, 89
Мир – Гірник – 0:1
Гол: Заіменко, 18
МФК Металург – Нікополь – 6:0
Голи: Дяченко, 10 (пен), Воронченко, 26, Сачко, 59, Матвєєв, 70, Корохов, 89, Підлепенець, 90+1
У 25 турі Другої ліги Полісся, Нива Т, Черкащина-Академія, Минай, Гірник, Металург здобули перемоги над Поділлям, Чайкою, Буковиною, Вересом, Миром та Нікополем. Енергія та Реал-Фарма зіграли внічию.
Турнірні таблиці Другої ліги виглядають так: