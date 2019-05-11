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Перша ліга: Прикарпаття несподівано розтрощило СК Дніпро-1, Металіст 1925 не зміг перемогти Гірник-Спорт

11 травня 19:24 2429 Читать на русском
Перша ліга: Прикарпаття несподівано розтрощило СК Дніпро-1, Металіст 1925 не зміг перемогти Гірник-Спорт
ФК Колос / Сайт клубу

Відбулись поєдинки 28 туру Першої Ліги чемпіонату України.

Україна, Перша ліга, 28 тур

Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:1

Голи: Корольков, 90+5 – Романов, 39

Прикарпаття – СК Дніпро-1 – 4:0

Голи: Конкольняк, 12, Оринчак, 48, Барчук, 68, Дитко, 74

Вилучення: Боришкевич, 83 – Панасенко, 58

Миколаїв – Волинь – 1:2

Голи: Войцеховський, 19 – Кожанов, 45+2, Волошинович, 71

Колос – Суми – 4:0

Голи: Морозко, 16, Гавриш, 30, Дорошенко, 80, Лисенко, 84

Рух – Агробізнес – 4:0

Голи: Брікнер, 21, Климчук, 33, Бойчук І (автогол), 36, Бойчук Б, 58

СК Дніпро-1 піднявся в УПЛ, перемога Волині над Колосом визначила тріумфатора Першої ліги

У 28 турі Першої Ліги чемпіонату України Рух, Колос та Прикарпаття знищили Агробізнес, Суми та СК Дніпро-1 відповідно з однаковим рахунком 4:0. Волинь мінімально перемогла Миколаїв, а Металіст 1925 зіграв внічию з Гірник-Спортом.

Турнірна таблиця Першої ліги:

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СК Дніпро-1 СК Дніпро-1 Перша ліга Волинь Волинь Металіст 1925 Металіст 1925 Колос Колос
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