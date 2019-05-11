Перша ліга: Прикарпаття несподівано розтрощило СК Дніпро-1, Металіст 1925 не зміг перемогти Гірник-Спорт

Відбулись поєдинки 28 туру Першої Ліги чемпіонату України.
Україна, Перша ліга, 28 тур
Гірник-Спорт – Металіст 1925 – 1:1
Голи: Корольков, 90+5 – Романов, 39
Прикарпаття – СК Дніпро-1 – 4:0
Голи: Конкольняк, 12, Оринчак, 48, Барчук, 68, Дитко, 74
Вилучення: Боришкевич, 83 – Панасенко, 58
Миколаїв – Волинь – 1:2
Голи: Войцеховський, 19 – Кожанов, 45+2, Волошинович, 71
Колос – Суми – 4:0
Голи: Морозко, 16, Гавриш, 30, Дорошенко, 80, Лисенко, 84
Рух – Агробізнес – 4:0
Голи: Брікнер, 21, Климчук, 33, Бойчук І (автогол), 36, Бойчук Б, 58
СК Дніпро-1 піднявся в УПЛ, перемога Волині над Колосом визначила тріумфатора Першої ліги
У 28 турі Першої Ліги чемпіонату України Рух, Колос та Прикарпаття знищили Агробізнес, Суми та СК Дніпро-1 відповідно з однаковим рахунком 4:0. Волинь мінімально перемогла Миколаїв, а Металіст 1925 зіграв внічию з Гірник-Спортом.
Турнірна таблиця Першої ліги: