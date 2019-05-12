"На второй тайм вышли коррупционеры, а не судьи", – скандал в матче Второй лиги

Тренер Подолья Виталий Костышин остался крайне недовольным работой рефери в матче против Полесья.

Наставник Подолья считает, что на второй тайм арбитры вышли с "другой" мотивацией.

"Счет может быть разным. Играли мы хорошо выглядели достойно, играли в футбол. А то, что судьи на второй тайм вышли с совсем другой мотивацией, коррупционеры, то это никуда не годится. Нам каждую игру бьют пенальти.

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Может, хватит уже? О каком футболе может идти речь. Сажайте сюда судей и разговаривайте с ними, кто куда убежал. Почему так?", – пожаловался Костышин на послематчевой пресс-конференции.

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Напомним, Подолье в домашнем матче 24-го тура Второй лиги уступило Полесью со счетом 1:0. Судьбу встречи решил единственный мяч гостей, который был забит с пенальти. Кроме этого арбитр удалил игрока хмельницкого клуба Сергея Швеца.