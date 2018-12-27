"На 99% відсотків Селезньов змінить клуб", – агент форварда Піроженко

Агент Іван Піроженко, який представляє інтереси Євгена Селезньова, розповів, що його клієнт покине Акхісар.

"Розмовам про перехід Селезньова можна вірити – ми працюємо в цьому напрямку. На 99% в наступному році Селезньов буде в новій команді.

Зацікавленість з боку Галатасарая? Це один з клубів", – цитує Піроженка Segodnya

Селезньов може перейти в Малагу, де вже виступає форвард Шахтаря

Днями повідомлялось, що Галатасарай узгодив із Акхісаром трансфер Євгена. У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 12 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі. Також повідомлялось, що у послугах Селезньова зацікавлений турецький Гезтепе та Різеспор.

"У Туреччині нас із Селезньовим зустрічали кримінальні авторитети". Іван Піроженко – про закони агентського бізнесу