Селезньов може перейти в інший турецький клуб – трансфер українця у Галатасарай на межі зриву

Форвард Акхісара Євген Селезньов, схоже, змінить клубну прописку в Туреччині найближчим часом.

Агент Ахмет Булут, який представляє інтереси українця в Туреччині, запропонував тамтешньому Гезтепе придбати Євгена, інформує ресурс Yeni Asir.

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Представник Селезньова нібито вже зустрівся з президентом Гезтепе та провів перемовини щодо потенційного переходу в найближче трансферне вікно.

Раніше повідомлялось, що український форвард може опинитися у Галатасараї, однак турецький гранд поки відмовився від ідеї запрошення Євгена і сконцентрувався на інших кандидатурах. Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі.

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У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.