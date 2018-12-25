Галатасарай узгодив з Акхісаром трансфер Селезньова

Нападник Акхісара Євген Селезньов за крок від переходу в Галатасарай.

Провідні спортивні турецькі ЗМІ Fanatik та Fotospor повідомляють, що Галатасарай домовився із Акхісаром про перехід форварда Євгена Селезньова. Повідомляється, що Селезньов може дістатись Галатасараю безкоштовно. Наразі узгоджуються останні деталі майбутнього трансферу.

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Сторони намагатимуться оформити трансфер українця до 19 січня, адже саме у цей день після зимової паузи стартує турецька Суперліга.

Нагадаємо, раніше наставник Акхісара побажав Селезньову успіхів у новому клубі. Також повідомлялось, що у послугах Селезньова зацікавлений турецький Гезтепе.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

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