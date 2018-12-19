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Селезньов може перейти в Малагу, де вже виступає форвард Шахтаря

12:15 863 Читать на русском
Селезньов може перейти в Малагу, де вже виступає форвард Шахтаря
Євген Селезньов / Фото ФФУ

Український нападник Акхісара Євген Селезньов може продовжити кар'єру в Сегунді.

Керівництво Малаги зацікавлене в послугах Євгена Селезньова, повідомляє eldesmarque.com.

Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай

За інформацією видання, переговори будуть непростими, але на успішне підписання угоди може вплинути той факт, що головний тренер Акхісара не бачить українського форварда у схемі турецької команди.

Варто відзначити, в Малазі на правах оренди виступає форвард Шахтаря Густаво Бланко Лещук.

В поточному сезоні чемпіонату Туреччини Селезньов провів лише 7 матчів, в яких відзначився трьома голами.

"Шевченко поставив на місце? Той, хто це написав, – чистий чорт". Селезньов – про сильну Україну і хлопчика у спідниці

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