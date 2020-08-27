Президент Барселони Жозеп-Марія Бартомеу заявив, за яких умов готовий покинути свою посаду в каталонському клубі.

Бартомеу готовий піти у відставку, якщо Мессі заявить, що прагне покинути Барселону саме через нього, повідомляє TV3.

Мессі публічно оголосить про своє рішення покинути Барселону

Зазначається, що функціонер готовий піти на такий крок, аби Ліонель змінив своє рішення щодо відходу з клубу. Бартомеу покине свою посаду, але дасть нинішній раді директорів допрацювати до кінця свій термін. Вибори ж нового президента клубу при цьому не будуть достроковими.

Нагадаємо, Мессі повідомив Барселону про своє бажання покинути клуб у поточне трансферне вікно. Головним претендентом на аргентинця вважається Манчестер Сіті.

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