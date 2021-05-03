Як відомо, 1 травня прихильники "червоних дияволів" влаштували масову акцію протесту проти сім'ї Глейзерів – американських власників клубу. Фанати прорвалися на Олд Траффорд та заблокували команду в готелі. Зрештою, матч Прем'єр-ліги, в якому МЮ мав прийняти Ліверпуль, був скасований, а нову дату гри визначать пізніше.

Екс-капітан Манчестер Юнайтед Гарі Невілл, який зараз працює експертом Sky Sports, підтримав такі дії вболівальників.

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"Ці події – логічний наслідок того, що трапилося 2 тижні тому. До того, як Юнайтед оголосив про вступ до Суперліги, таких речей не траплялося. Так, Глейзерів, м'яко кажучи, не люблять, але такого ще не було. Вони зрадили сім'ю Манчестер Юнайтед. Найкраще рішення – просто продати клуб. Це зробить щасливими всіх. Думаю, для Глейзерів це було б справою честі. Вони кажуть, що хочуть повернути довіру фанатів, але це порожні слова. Вони ніколи не вміли йти на діалог з фанатами.

Коли вони придбали клуб, це була одна з найкращих команд світу. Неймовірна база, гравці та стадіон. Манчестер Юнайтед регулярно грав у вирішальних стадіях Ліги чемпіонів. А зараз що? Немає ЛЧ, 8 років немає титулу АПЛ, а легендарний Олд Траффорд у кількох місцях вже ржавіє та гниє. В той час, коли інші клуби розвиваються, МЮ тупцює на місці.

Вважаю, що приклад фанатів Юнайтед повинен надихнути й прихильників інших команд. Те, що трапилося 2 тижні тому (новина про створення Суперліги – прим.), може вбити англійський футбол", – цитує Невілла Sky Sports.

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