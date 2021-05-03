Как известно, 1 мая поклонники "красных дьяволов" устроили массовую акцию протеста против семьи Глейзеров – американских владельцев клуба. Фанаты прорвались на Олд Траффорд и заблокировали команду в отеле. В итоге, матч Премьер-лиги, в котором МЮ должен был принять Ливерпуль, был отменен, а новую дату игры определят позже.

Экс-капитан Манчестер Юнайтед Гари Невилл, который сейчас работает экспертом Sky Sports, поддержал такие действия болельщиков.

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"Эти события – логичное следствие того, что случилось 2 недели назад. До того, как Юнайтед объявил о вступлении в Суперлигу, таких вещей не случалось. Да, Глейзеров, мягко говоря, не любят, но такого еще не было. Они предали семью Манчестер Юнайтед. Лучшее решение – просто продать клуб. Это сделает счастливыми всех. Думаю, для Глейзеров это было бы делом чести. Они говорят, что хотят вернуть доверие фанатов, но это пустые слова. Они никогда не умели идти на диалог с фанатами.

Когда они приобрели клуб, это была одна из лучших команд мира. Невероятная база, игроки и стадион. Манчестер Юнайтед регулярно играл в решающих стадиях Лиги чемпионов. А сейчас что? Нет ЛЧ, 8 лет нет титула АПЛ, а легендарный Олд Траффорд в нескольких местах уже ржавеет и гниет. В то время, когда другие клубы развиваются, МЮ топчется на месте.

Считаю, что пример фанатов Юнайтед должен вдохновить и поклонников других команд. То, что случилось 2 недели назад (новость о создании Суперлиги – прим.), может убить английский футбол", – цитирует Невилла Sky Sports.

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