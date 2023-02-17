Про наближення трансферу 21-річного воротаря можуть свідчити підписання Дмитра Різника за 3 мільйони євро та небажання самим Анатолієм продовжувати контракт із "гірниками".

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Як стверджує El Gol, наразі кіпер перебуває на радарах Севільї, яка шукає нового стража воріт через серйозний інтерес до Ясіна Буну від представників АПЛ. Андалусійці нібито мають пропозиції від МЮ, Тоттенхема й Вест Хема у розмірі 20 мільйонів євро.

Трубін є одним із потенційних варіантів заміни голкіперу збірної Марокко, яка сенсаційно дійшла до півфіналу ЧС-2022. Іспанці готові заплатити за українця близько 5 мільйонів євро.

Цього сезону Анатолій провів 19 поєдинків за Шахтар у всіх турнірах, 5 з яких відстояв на нуль.

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