Манчестер Юнайтед хоче надовго вберегти юного таланта Алехандро Гарначо, який вже цього сезону демонструє ефектну гру.

"Червоні дияволи" готові запропонувати 18-річному аргентинцю найдовший контракт в історії клубу, який буде розрахований на 8 років, повідомляє Goal.

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Чинна угода Гарначо з МЮ завершується через 18 місяців. Щоб частково вберегти себе від зазіхань європейських грандів, Юнайтед хоче підписати новий контракт. Водночас агент футболіста не прагне погоджуватись на такий розвиток подій, тому пропонує пролонгувати співпрацю лише на 4 роки.

До слова, Алехандро минулого сезону став найкращим гравцем Манчестера U-19, а у поточному вже гучно грюкає в основу першої команди – 18 матчів, 3 голи та 5 асистів.

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