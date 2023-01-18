Аргентинець у минулому сезоні став найкращим гравцем команди U-19, а у поточній кампанії вже гучно грюкає в основу дорослої. Зокрема, саме Гарначо віддав асист на переможний гол у недавньому дербі проти Манчестер Сіті.

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Не дивно, що МЮ намагається зберегти такого таланта, пропонуючи новий контракт. Чинна угода розрахована до літа 2024 року. Однак Алехандро не поспішає приймати розкішні умови манкуніанців. Навіть збільшення зарплати у 10 разів не здатне його переконати.

За інформацією AS, Гарначо розуміє, що його прогрес не залишиться без уваги, і чекає конкретних дій від Реала. Річ у тім, що Алехандро, хоч і аргентинець за національністю, сильно фанатіє від Кріштіану Роналду і хотів би опинитися в клубі, де його кумир провів найяскравіші роки кар'єри.

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