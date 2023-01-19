Манчестер Юнайтед підходив до виїзного матчу з Крістал Пелас, маючи за плечима 5-матчеву виграшну серію в АПЛ. У випадку перемогу "червоні дияволи" піднялись би на другу сходинку, наблизившись до Арсенала на відстань шести залікових балів – а на вихідних дистанцію можна було б скоротити і до трьох, повноцінно увірвавшись в чемпіонські перегони.

Під таке завдання Ерік Тен Хаг випустив у центрі нападу Ваута Вегхорста. Нідерландець дебютував за МЮ, виконуючи звичну роль стовпа. В першому таймі він міг відзначитись, замкнувши подачу Шоу, однак м'яч пролетів над дев'яткою. Забивати до перерви міг і сам Шоу, який стріляв з лету повз дальню стійку, а Антоні при виході віч-на-віч з Гуайтою перекинув голкіпера й не влучив у ворота.

В цілому, МЮ в першому таймі домінував. До 40-ї хвилини гості вели за ударами з рахунком 9-1, а володіння м'ячем перевищувало 60%. Втім, команду могли покарати за марнотратство на 41-й хвилині, коли Едуару вдався шикарний удар з лінії півкола у дальню дев'ятку – Де Хеа виконав карколомний стрибок і врятував гостей.

Зрештою, перевага "дияволів" вилилась у закономірний гол на 43-й хвилині. Рашфорд з лівого флангу вирізав шикарний пас повз Дукуре на лівий край штрафного, Еріксен звідти покотив у спини захисникам, а Бруну Фернандеш розстріляв ворота мерів з 12-ти – 0:1! Саме з цим рахунком футболісти й відправились відпочивати.

На початку другого тайму гра вирівнялась, хоча МЮ все одно контролював її хід. На жаль для нейтральних фанів та прихильників Пелас, моментів у цей період не виникало. За стартові 20 хвилин по перерві найцікавішим епізодом став прорив вболівальника на поле заради селфі з Каземіро. Бразилець був не проти.

Стривожений таким розвитком подій, Ерік Тег Хаг провів заміни. Замість Вегхорста й Антоні на 71-й хвилині з'явились Гарначо й Мактомінай. Останній досить швидко міг заробити пенальті, однак перегляд відеоповтору дав зрозуміти, що фолу не було. Крістал Пелас же на 77-й ледь не покарали гостей за пасивний ватокат в середині тайму – Геї замкнув подачу з кутового, спрямувавши м'яч під дальню стійку, однак Де Хеа у блискучому стрибку встиг парирувати.

Манчестер Юнайтед залишився без Каземіро на битву з Арсеналом – опорник отримав зайву жовту картку й нарвався на дискваліфікацію. Але це було не все – вже в компенсований час розкішний удар Олісе зі штрафного врятував господарям нічию!

1:1 – МЮ перервав переможну серію, набрав 39 очок і посідає 3 місце. Пелас на 12-й сходинці (23 бали).