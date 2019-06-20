toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ДАРІО СРНА НЕЙМАР ТРАНСФЕРИ ЗБІРНА УКРАЇНИ

Мякушко покинув Карпати

13:47 1153 Читать на русском
Мякушко покинув Карпати
Сергій Мякушко / ФК Карпати

Хавбек Сергій Мякушко більше не є гравцем львівських Карпат.

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин повідомив про відхід хавбека Сергія Мякушка, передає офіційний сайт клубу.

Чижевський – про продовження контракту з Карпатами: Зроблю все, щоб команда перемагала

Вихованець київського Динамо виступав у складі львівської команди з 2017 року і став найкращим гравцем "зелено-білих" у сезоні 2018/19.

Разом з ним команду покинули Роман Дебелко та Сергій Мірошніченко.

Миколенко як частина оновлення Мілана: легенда клубу та італійські ЗМІ дали свою оцінку потенційного трансферу

blog_ava
Асистент Хацкевича став тренером Рубіна
12:41
4452
Теги
Трансфери Трансфери чемпіонату України Сергій Мякушко Сергій Мякушко Карпати Карпати
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
год
:
6
хв
Уругвай
02:00
Японія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук