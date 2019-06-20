Мякушко покинув Карпати

Хавбек Сергій Мякушко більше не є гравцем львівських Карпат.

Спортивний директор Карпат Олег Бойчишин повідомив про відхід хавбека Сергія Мякушка, передає офіційний сайт клубу.

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Вихованець київського Динамо виступав у складі львівської команди з 2017 року і став найкращим гравцем "зелено-білих" у сезоні 2018/19.

Разом з ним команду покинули Роман Дебелко та Сергій Мірошніченко.

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