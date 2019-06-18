Чижевський – про продовження контракту з Карпатами: Зроблю все, щоб команда перемагала

Головний тренер Карпат Олександр Чижевський прокоментував своє повноцінне призначення на цю посаду.

"Я виріс у Львові, став професійним футболістом завдяки Карпатам. Для мене ця команда є рідною і найважливішою у моєму житті. Про важливість і значення нового сезону годі й казати.

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Хочу спрямувати усі свої зусилля і навички задля того, щоб Карпати тішили вболівальників і перемагали. Тепер, щоправда, з’явився головний біль – попереду багато організаційної роботи, в тому числі, й процес комплектації команди.

Нам потрібно акцентувати увагу не на вік гравців, а концентруватися на результаті. Команда багато років боролася за виживання, ми повинні підняти наш рівень. Молодь буде важливою частиною колективу. Треба розуміти, що жоден тренер не є ворогом для себе – якщо футболіст є кращим за конкурента, то дорога для нього завжди буде відкритою.

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Матчі проти Арсенала-Київ та Волині були найвідповідальніші у моїй тренерській кар’єрі. Для Львова втратити Прем’єр-лігу – це катастрофа. Тому я розумів всю серйозність ситуації. Футболісти згуртувалися і довели, що вони можуть грати на високому рівні. Ми отримали своєрідний поштовх на майбутнє. Сподіваюся, що цей позитивний імпульс використаємо вже в новому сезоні.

Тренерський штаб? Відбулася розмова з керівництвом клубу і ми прийняли спільне рішення щодо моїх помічників, яке потребує остаточного погодження. Найближчим часом ми офіційно оприлюднимо інформацію", – цитує Чижевського офіційний сайт Карпат.