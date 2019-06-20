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Мякушко покинул Карпаты

13:47 185 Читати українською
Мякушко покинул Карпаты
Сергей Мякушко / ФК Карпаты

Хавбек Сергей Мякушко больше не является игроком львовских Карпат.

Спортивный директор Карпат Олег Бойчишин сообщил об уходе хавбека Сергея Мякушко, передает официальный сайт клуба.

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Воспитанник киевского Динамо выступал в составе львовской команды с 2017 года и стал лучшим игроком "зелено-белых" в сезоне 2018/19.

Вместе с ним команду покинули Роман Дебелко и Сергей Мирошниченко.

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