Голкіпер Шахтаря та збірної України Андрій Пятов поділився емоціями від виступу українського колективу.

Напередодні вночі українці у всьому світі вболівали за гурт Kalush Orchestra в музичному конкурсі Євробачення-2022. Не залишився байдужим до пісенного фестивалю і український голкіпер Андрій Пятов.

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"Музичний фронт – перемога. Далі буде...", – написав футболіст на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, представники від України за результатами оцінок журі та глядацького голосування посіли першу сходинку, випередивши Англію, яка стала другою, на 165 балів.

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