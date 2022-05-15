Голкипер Шахтера и сборной Украины Андрей Пятов поделился эмоциями от выступления украинского коллектива.

Накануне ночью украинцы во всем мире болели за группу Kalush Orchestra в музыкальном конкурсе Евровидение-2022. Не остался безучастным к песенному фестивалю и украинский голкипер Андрей Пятов.

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"Музыкальный фронт – победа. Продолжение следует...", – написал футболист на своей странице в социальной сети Instagram.

Напомним, представители Украины по результатам оценок жюри и зрительского голосования заняли первое место, опередив, ставшую второй, Англию на 165 баллов.

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