Фронтмен гурту Måneskin Дам'яно Давід не байдужий до футболу. Як пов'язаний переможець Євробачення з нашою улюбленою грою?

Євробачення-2021 виграв італійський бенд Måneskin. Як і представник України Go_A (5 місце), апеннінські рокери основну масу балів набрали від глядацької авдиторії, а не від журі. Крута пісня "Zitti e buonі" принесла Італії в сумі 524 очки і перше місце. Українські глядачі та судді дали Måneskin по 12 балів.

Лідер гурту Дам'яно Давід – відданий вболівальник Роми.

Перед тріумфом в Роттердамі журналісти запитали Дам'яно про Рому та спробували провести паралелі з Моурінью. "Я з ентузіазмом стежу за "джаллороссі". Радий буду побачити на тренерській лаві Моурінью. Але своєю рішучістю я більше схожий на Де Россі", – зізнається рокер.

Пристрасть до "джаллороссі" дісталася йому від тата. "Остаточно Рома підкорила моє серце, коли батьки привезли автограф Тотті. Тато з дитинства водив мене і на домашні, і на виїзні матчі", – розповідає Дам'яно.

"Стати Тотті в музиці? Чому б ні. Та жартую, Франческо унікальний!" На один з концертів рокер вийшов у футболці Роми з десяткою на спині та своїм іменем.

У виборі улюбленого гравця Давід був оригінальним: "Здивую вас. Гонсало Вільяр. Дуже мені подобається. Він такий молодий, але вже настільки сильний. У 20 років стабільно грає в Серії А. Такі історії надихають".

Яка головна асоціація у переможця Євробачення з Україною? Звичайно, футбольна. "У вас багато класних футболістів. Наприклад, Маліновський".

Måneskin до Євробачення пошуміли на внутрішній арені, тріумфувавши на попсовому фестивалі Сан-Ремо з тією ж піснею. Перед виступом на головній сцені Італії фронтмен за кулісами емоційно передивлявся хайлайти з матчу Роми проти Фіорентини. А на наступну гру (з Дженоа) "вовки" увімкнули хіт "Zitti e buonі" на Стадіо Олімпіко.

У 2017-му гурт посів друге місце на італійському X Factor. "Ми – як Рома, – казав тоді Дам'яно Давід. – Найсильніші, але завжди фінішуємо другими". Зараз криві гурту та клубу полетіли в протилежних напрямках. Måneskin – найкращі в Європі, а Рома далеко від висот у Серії А.

"Сподіваємося, що "джаллороссі" чекає такий же несподіваний прорив. Але я мовчу, не хочу нічого говорити, забобонний", – зізнається Дам'яно.

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