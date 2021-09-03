Барселона офіційно відпустила П'яніча в Бешикташ
06:00 - Читать на русском
Боснійський хавбек Міралем П'яніч проведе сезон 2021/22 у складі Бешикташа.
Бешикташ оголосив про перехід П'яніча на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "орлів".
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Зазначається, що угода розрахована на рік, а турецький клуб виплачуватиме зарплату боснійця у розмірі 2,75 млн євро за сезон.
До слова, П'яніч перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.
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