Бешикташ оголосив про перехід П'яніча на правах оренди, повідомляє офіційний сайт "орлів".

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Зазначається, що угода розрахована на рік, а турецький клуб виплачуватиме зарплату боснійця у розмірі 2,75 млн євро за сезон.

До слова, П'яніч перебрався до "блаугранас" влітку 2020 року та відіграв у 30 матчах у всіх турнірах, здебільшого виходячи на заміну. У поточній кампанії Куман не розраховує на хавбека, не випустивши його ще жодного разу на поле.

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