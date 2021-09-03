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Мустафи заключил с "лягушками" 2-летний контракт. Соглашением предусмотрен пункт о продлении сотрудничества еще на год. В Валенсию он перебрался в статусе свободного агента. До недавнего времени защитник выступал в составе Шальке.

К слову, в сезоне 2020/21 Шкодран Мустафи провел 22 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч. В 2014-2017 гг. он защищал цвета другого местного клуба – Валенсии.

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