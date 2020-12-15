Мукоко з'явився з першої хвилини матчу між Вердером та Борусією Д. Таким чином форварду "джмелів" підкорився новий рекорд Бундесліги – він став наймолодшим гравцем в історії чемпіонату, який коли-небудь виходив у стартовому складі.

Мукоко став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів

Нове досягнення Юссуфа встановив у віці 16 років та 25 днів. Попереднім рекордсменом був Нурі Шахін, який вийшов у старті в 16 років і 335 днів у 2005-му.

Зауважимо, раніше Мукоко вже побив кілька рекордів, зокрема став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів та Бундесліги.

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