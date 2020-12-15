Мукоко появился с первой минуты матча между Вердером и Боруссией Д. Таким образом форварду "шмелей" покорился новый рекорд Бундеслиги – он стал самым молодым игроком в истории чемпионата, который когда-либо выходил в стартовом составе.

Мукоко стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов

Новое достижение Юссуфа установил в возрасте 16 лет и 25 дней. Предыдущим рекордсменом был Нури Шахин, который вышел в старте в 16 лет и 335 дней в 2005 году.

Отметим, ранее Мукоко уже побил несколько рекордов, в том числе стал самым молодым игроком в истории Лиги чемпионов и Бундеслиги.

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