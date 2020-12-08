У матчі 6-го туру групового етапу Ліги чемпіонів дортмундська Борусія на виїзді протистояла російському Зеніту.

Мукоко побив рекорд Бундесліги – досягнення вундеркінда може стати вічним

На 58-й хвилині зустрічі на полі з'явився 16-річний нападник німецької команди Юссуфа Мукоко – він замінив захисника Фелікса Пасслака. Таким чином, форвард "джмелів" став наймолодшим гравцем в історії Ліги чемпіонів.

До слова, Мукоко приступив до тренувань з основною командою "чорно-жовтих" у серпні 2020 року. 21 листопада він дебютував у матчі чемпіонату Німеччини проти Герти і встановив новий рекорд Бундесліги, ставши наймолодшим гравцем в історії турніру.

Юссуфа Мукоко є уродженцем Камеруна, проте грає за юнацькі збірні Німеччини. Форвард вже встиг забити 128 м'ячів у 86 матчах за молодіжні команди дортмундської Борусії U-17 та U-19.

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