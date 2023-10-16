Франція переграла Нідерланди та вийшла на Євро-2024. Футболісти виконали головне завдання, тому дозволили собі розслабитися, готуючись до товариського матчу з Шотландією.

Франція втримала перемогу над Нідерландами й кваліфікувалася на Євро-2024 – Мбаппе обійшов Платіні в списку бомбардирів

Збірна вирішила разом подивитися матч чемпіонату світу з регбі. Мбаппе та Дембеле сіли на чолі стола. Франція у чвертьфіналі домашнього ЧС зустрічалася з Південною Африкою – велика подія для країни, в якій регбі може вважатися спортом №1.

Футболістів, як і всіх французів, чекало велике розчарування. Господарі турніру програли 28:29 та вилетіли. Південна Африка вийшла у півфінал, де зіграє з Англією. В іншому матчі 1/2 зустрінуться Аргентина та Нова Зеландія.