– Автогол Мальти? Захисники вже думають, що краще заб'ємо у свої, ніж Жоріку дамо.

– У тебе вийшов класний гол. Обіграв, як ти любиш, у своєму стилі.

– Та ні, просто Микола чудовий пас віддав. Якби не він, то нічого б не було. Для мене цей гол, як на вечерю рис з'їсти? Рис я їм щодня.

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– З Мальтою вийшла складна гра. Легких не буває?

– Не знаю. Поки не пропустимо, не можемо вмикнутися на повну. Але італійцям фору не треба давати. Потрібно буде грати з перших хвилин.

– Ти бачив воротаря Мальти в момент удару? Чи це не мало значення?

– Я знав, що якщо влучу туди, куди б'ю, то буде гол, де б там воротар не стояв.

– Кому присвячуєш цей гол?

– Своїй сім'ї. Я дуже радий, коли вони тішаться. Для мене це найголовніше.

– У тебе пішов гарний період. По голу за Челсі, за збірну...

– Якийсь експерт казав, що не йде ні в Челсі, ні в збірній. Не знаю... Напевне, не йде, – іронічно заявив Мудрик у коментарі ВЗБІРНА.

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