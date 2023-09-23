"Если говорить о том, куда Михаил мог бы уйти, то я знаю, что Роберто Де Дзерби его большой фанат – он даже сказал, что в будущем украинец может выиграть "Золотой мяч", но я не отправлял бы его в аренду в другой клуб английской Премьер-диги.

"Мудрик все еще может реализовать свой потенциал в Челси": экс-форвард сборной Англии назвал условие для прогресса украинца

Что касается Брайтона, то было бы оскорблением для Митомы даже предположить, что Мудрик перейдет туда и потеснит его. Думаю, Михаилу надо сделать шаг назад, но перейти в клуб, где от него будут ждать побед.

Примут ли его – это другой вопрос, но, думаю, что дортмундская Боруссия могла бы стать идеальным местом для того, чтобы Мудрик заиграл и стал на правильный путь становления того игрока, которым он потенциально может стать", – цитирует Коллимора CaughtOffside.

Напомним, что Михаил Мудрик перешел в Челси в январе этого года. В активе украинца всего две результативные передачи в 21 матче. Вингера часто критикуют в Англии за низкую результативность.