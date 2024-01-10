Мідлсбро – Челсі – 1:0 – відео гола та огляд першого півфіналу Кубка ліги
08:30 - Читать на русском
Мідлсбро обіграв Челсі у першому півфінальному поєдинку Кубка ліги. Дивіться відео гола та огляд матчу Мідлсбро – Челсі на "Футбол 24".
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На старті поєдинку Коул Палмер мав дві нагоди, аби вивести Челсі вперед, але спочатку воротар впорався з ударом, а трохи пізніше вінгер пробив повз після помилки захисника.
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На 37-й хвилині Мідлсбро повів у рахунку. Барласер не просто вибив м'яча подалі – вийшов класний пас на хід Ісайї Джонсу, який викотив під удар Хекні – 1:0. Як виявилось, саме цей удар став єдиним результативним у цій грі. Матч-відповідь відбудеться 23 січня, початок о 22:00.
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