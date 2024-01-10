На старті поєдинку Коул Палмер мав дві нагоди, аби вивести Челсі вперед, але спочатку воротар впорався з ударом, а трохи пізніше вінгер пробив повз після помилки захисника.

Челсі програв Мідлсбро у півфіналі Кубка ліги – дикий промах Палмера, невдалі півгодинки Мудрика

На 37-й хвилині Мідлсбро повів у рахунку. Барласер не просто вибив м'яча подалі – вийшов класний пас на хід Ісайї Джонсу, який викотив під удар Хекні – 1:0. Як виявилось, саме цей удар став єдиним результативним у цій грі. Матч-відповідь відбудеться 23 січня, початок о 22:00.