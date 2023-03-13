Вінгер Челсі Михайло Мудрик починає вражати англійські ЗМІ. Екс-гравець Арсенала Пол Мерсон помітив прогрес у грі українця в поєдинку проти Лестера.

"Я думав, що Мудрик впорався. Він виглядав небезпечно. Більшу частину матчу Михайло грав через центр та чудово рухався. Він забив, але його гол було скасовано.

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Мудрика замінили занадто рано. Він мав залишити поле трохи пізніше, демонструючи такий темп", – наводить слова Мерсона football.london.

Нагадаємо, що в матчі з Лестером Михайло нарешті відзначився першою результативною дією в складі Челсі, а гол Мудрика був скасований через офсайд.

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