Сьогоднішнє відео – про Михайла Мудрика, який відзначився дебютною результативною дією в АПЛ, віддавши асист у матчі проти Лестера (3:1). Головний тренер Челсі Грем Поттер вирішив використати українця на незвичній позиції, що й дало результат. Юрій Гаврищак і Тарас Котів проаналізували перший персональний успіх екс-зірки Шахтаря в Лондоні. Дивіться відео на нашому YouTube.