Вингер Челси Михаил Мудрик начинает впечатлять английские СМИ. Экс-игрок Арсенала Пол Мерсон заметил прогресс в игре украинца в поединке против Лестера.

"Я думал, что Мудрик справился. Он выглядел опасно. Большую часть матча Михаил играл через центр и прекрасно двигался. Он забил, но его гол был отменен.

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Мудрика заменили слишком рано. Он должен был покинуть поле чуть позже, демонстрируя такой темп", – приводит слова Мерсона football.london.

Напомним, что в матче с Лестером Михаил наконец-то отметился первым результативным действием в составе Челси, а гол Мудрика был отменен из-за офсайда.

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