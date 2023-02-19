Виступ Михайла Мудрика проти Саутгемптона в матчі АПЛ дав привід фанатам Арсенала (куди сватали українця) поглузувати з чергового його невдалого поєдинку.

Лондонський Челсі сенсаційно поступився в рамках чергового туру АПЛ. Команда Поттера вдруге у сезоні подарувала очки Саутгемптону (0:1). Українець Михайло Мудрик вийшов на поле лише у другому таймі і продемонстрував просто шалені показники за кількістю втрат, за що отримав одну з найгірших оцінок від статистичних порталів.

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Своєю чергою, фанати Арсенала не пропустили можливості потролити Михайла і "синіх" у твіттері. Детальніше про поєдинок 24-го туру АПЛ та про можливі зміни на тренерському містку Челсі дивіться на "Футбол 24".