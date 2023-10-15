"Мудрика треба водити за ручку": екс-форвард збірної України розніс вінгера Челсі за матч проти Північної Македонії
Колишній нападник Андрій Воробей вважає Михайла Мудрика занадто переоціненим.
"Я чекаю від Мудрика набагато більшого. Він мав пару проходів, але його гра в обороні не витримує жодної критики. У сучасному футболі потрібно вміти грати не лише в атаці, а й у захисті та в середині поля.
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До Мудрика потрібен індивідуальний підхід, а можливо – і психолог. Він як дитина, з ним треба розмовляти та водити його за ручку, хоч він і коштує 100 мільйонів. Насправді його трохи переоцінили, але маємо те, що маємо.
Занадто рано на Мудрика одягли лаври лідера та топ-гравця. Йому ще працювати та працювати – через піт і через "не можу". Тільки так він досягне результату. Так, у Мудрика є шалені дані, швидкість, бачення, але в нього не вистачає сірої речовини в голові для прийняття рішень. Це приходить з часом.
На нього зараз чиниться великий тиск. Можливо, Мудрику було рано переходити до такого топ-клубу як Челсі. Можливо, ідеальним варіантом був Арсенал. Але сталося так, як сталося. Тепер Михайлу треба пройти через це. Перебороти тиск Мудрик може лише тренуваннями, працею та своїм бажанням", – сказав Воробей в інтерв'ю Sport-Express.
Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі і провів на полі 87 хвилин. Його замінив Олександр Караваєв, який вже у доданий час відзначився голом. Статистичні портали WhoScored та SofaScore визнали Михайла найгіршим гравцем "синьо-жовтих" у цьому матчі.
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