"Я чекаю від Мудрика набагато більшого. Він мав пару проходів, але його гра в обороні не витримує жодної критики. У сучасному футболі потрібно вміти грати не лише в атаці, а й у захисті та в середині поля.

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До Мудрика потрібен індивідуальний підхід, а можливо – і психолог. Він як дитина, з ним треба розмовляти та водити його за ручку, хоч він і коштує 100 мільйонів. Насправді його трохи переоцінили, але маємо те, що маємо.

Занадто рано на Мудрика одягли лаври лідера та топ-гравця. Йому ще працювати та працювати – через піт і через "не можу". Тільки так він досягне результату. Так, у Мудрика є шалені дані, швидкість, бачення, але в нього не вистачає сірої речовини в голові для прийняття рішень. Це приходить з часом.

На нього зараз чиниться великий тиск. Можливо, Мудрику було рано переходити до такого топ-клубу як Челсі. Можливо, ідеальним варіантом був Арсенал. Але сталося так, як сталося. Тепер Михайлу треба пройти через це. Перебороти тиск Мудрик може лише тренуваннями, працею та своїм бажанням", – сказав Воробей в інтерв'ю Sport-Express.

Нагадаємо, Мудрик вийшов в основі і провів на полі 87 хвилин. Його замінив Олександр Караваєв, який вже у доданий час відзначився голом. Статистичні портали WhoScored та SofaScore визнали Михайла найгіршим гравцем "синьо-жовтих" у цьому матчі.

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