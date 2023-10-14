Збірна України набрала 10 очок у кваліфікації на Євро-2024. Голи Георгія Судакова та Олександра Караваєва принесли команді Реброва перемогу над Північною Македонією у Празі.

Україна – Північна Македонія – 2:0 – відео голів і шедевру Караваєва

– Як ви вважаєте, наскільки підтримка у Празі допомогла збірній України?

– Підтримка завжди допомагає. Я ще перед грою казав, що ми дуже вдячні Празі і Чехії за організацію цього матчу. Згоден з вами, сьогодні була дуже гарна атмосфера, яка допомагала гравцям. Це дуже важливо.

– Може, ви помітили, що суддя сьогодні дозволяв агресивнішу гру. Чи це вплинуло на темп гри і як, на ваш погляд, зіграла Північна Македонія?

– Я вважаю, що Північна Македонія – це дуже міцна команда. У них хороші гравці в атаці, вони це продемонстрували. Що стосується рефері. Ця гра була важливою для обох команд, тому було багато стиків і боротьби. Напевно, коли одна команда забиває, то боротьби стає набагато більше. Я вважаю, що арбітр впорався з матчем.

– Чи можемо очікувати ротації на гру з Мальтою?

– Так, можемо. Я казав ще після Англії, що треба дивитися, як гравці відновляться. Була важлива гра, важке поле. Вважаю, що гравці віддали всі сили та емоції. У ці два дні треба відновлюватися. Подивимося, в якому стані будуть футболісти.

– Щодо Михайла Мудрика. Він сьогодні не реалізував багато моментів. Що ви думаєте? Які його перспективи взагалі? У Челсі в нього йде не дуже добре. У збірній теж, як бачите.

– Почекайте. Не я бачу, а ви бачите. Не я, а ви. Ви так бачите, я так не бачу. Скільки років Михайлу Мудрику? Ви хочете, щоб він був, як Мессі зараз? Я вважаю, що крок за кроком він намагається грати краще. Коли ти граєш у Челсі, це дуже важливо. Ви питаєте, яка перспектива у футболіста, який вже грає в Челсі. Вважаю, що у Михайла все попереду. Він дуже багато працює. Не думаю, що сьогодні була якась невдала гра. Те, що він не забив – таке іноді буває, але він намагається, створює моменти. Сьогодні Мудрик дуже допоміг команді, – підсумував Сергій Ребров в ефірі YouTube-каналу УАФ.

Наступний матч відбору на чемпіонат Європи-2024 збірна України зіграє вже 17 жовтня. Поєдинок групи C Мальта – Україна стартує о 21:45 за київським часом.

Україна здолала Північну Македонію у матчі відбору Євро-2024 – 2 божевільні голи, подвиги Трубіна, втрата легіонера