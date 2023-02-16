Напередодні Михайло Мудрик дебютував за Челсі у Лізі чемпіонів у матчі проти дортмундської Борусії. Саме у цьому турнірі українець здобув найбільшої слави під час виступів за Шахтар – вдала гра у ньому максимально підняла ціну Михайла на трансферному ринку і дозволила переїхати в АПЛ.

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На жаль, блиснути у найпрестижношому євротурнірі у футболці Челсі Мудрику не вдалось. Ба більше, наш співвітчизник отриимав одну з найгірших оціннок від статистичних порталів і навіть був звинувачений у пропущеному голі. Про це і не тільки дивіться у нашому новому випуску на YouTube-каналі "Футбол 24".

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