Півзахисник Челсі Михайло Мудрик не падає духом після поразки від дортмундської Борусії (0:1) у першому матчі плей-офф Ліги чемпіонів.

"Я тут для того, щоб продемонструвати, ким є український чоловік. Воїном. Воїнам подобаються випробування. Воїн народжений для того, щоб долати труднощі.

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Ніщо, окрім перемоги, так не заволодіває чоловіком, який ставить все на кін. Воїн може програвати битви на своєму шляху, але в кінці він перемагає", – написав Мудрик на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, українець за оцінками статистичних порталів став одним з найгірших гравців матчу проти Борусії Д і навіть був звинувачений у пропущеному голі.

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