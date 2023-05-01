"Мудрика просто чмирили": Циганик знищив колишніх тренерів Шахтаря за ігнор зірки Челсі
Журналіст Ігор Циганик вчергове розкритикував Паулу Фонсеку та Луїша Каштру, які давали нагоди легіонерам Шахтаря замість Михайла Мудрика.
"Мудрика просто чмирили португальці. Коли в Шахтар прийшов Боту, вони понавозили туди все те сміття. Думаю, вони там добре "прикурили".
Неймар може стати конкурентом Мудрика в Челсі – два Манчестери також в боротьбі за бразильця
Замість Мудрика ставили Тете та Соломона, бо їх купили і треба було продавати. А хлопець свій, він ще почекає. Хоча на тренуваннях було видно, що він сильніший", – поділився Циганик на каналі Sportarena.
Нагадаємо, що Мудрик взимку 2023 року став гравцем Челсі – Шахтар заробив 70 млн на трансфері українця та може очікувати ще на 30 млн бонусами.
Мудрика купив божевільний профан – звільнення Поттера настільки логічне, наскільки й абсурдне