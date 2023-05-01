"Мудрика просто чмирили португальці. Коли в Шахтар прийшов Боту, вони понавозили туди все те сміття. Думаю, вони там добре "прикурили".

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Замість Мудрика ставили Тете та Соломона, бо їх купили і треба було продавати. А хлопець свій, він ще почекає. Хоча на тренуваннях було видно, що він сильніший", – поділився Циганик на каналі Sportarena.

Нагадаємо, що Мудрик взимку 2023 року став гравцем Челсі – Шахтар заробив 70 млн на трансфері українця та може очікувати ще на 30 млн бонусами.

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