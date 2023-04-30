Відразу три гранди АПЛ готові витягнути Неймара з неприємної ситуації в ПСЖ.

Два Манчестери і Челсі зацікавлені у послугах 31-річного бразильця, інформує Fichajes.

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Юнайтед шукає суперзіркове підсилення для атаки, а Неймар може бути доступним за помірну ціну. Сіті мріє сформувати грізний дует з Ерлінгом Холандом. Челсі ж під управлінням Тода Бьолі просто продовжує кидатися на все блискуче. Якщо Неймар справді переїде на Стемфорд Брідж, то стане прямим конкурентом Михайла Мудрика.

Додамо, що найдорожчий футболіст світу надпотужно розпочав нинішній сезон, оформивши 18+17 у 29 матчах. Потім був болючий виліт з ЧС, серія конфліктів всередині ПСЖ і травма, яка вибила Нея до кінця кампанії.

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