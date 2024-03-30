"Я помітив, що Мудрик змужнів. Михайло – хороший приклад гравця, якому потрібен час, щоб удосконалитися, щоб стати зрілішим і зрозуміти, де він перебуває.

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Їм усім потрібен час. У нас є досвід роботи з такими гравцями. У нашій команді занадто багато людей, які потребують допомоги. Ми знаємо, що іноді їм важко, але нам потрібно змусити їх почуватися не дуже комфортно в їхній ситуації, вивести їх із зони комфорту. Для нас це – допомогти.

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Коли ми прийшли сюди, ми знали, що завдання полягатиме в тому, щоб допомогти. Допомога потрібна не одному чи двом, можливо, десяти. Тому ми завжди спокійно і невимушено ставимося до проекту і знаємо, що він новий. Ми знаємо, що робимо, і одного разу ми виграємо Прем'єр-лігу. Якщо ні – прийде інший тренерський штаб, щоб це зробити, тому що цей процес має відбутися. Інакше молодим гравцям буде неможливо рости.

Сьогоднішні аналітичні дані ставлять нас у четвірку лідерів. Але з різних причин ми не там. Ви можете завдати 20 ударів по воротах і не забити, як ми у матчі з Лестером, а суперники роблять один удар в площину і забивають два голи. Це футбол. Ці дані означають, що у нас все добре.

У яких сферах нам потрібно вдосконалюватися? Тільки з часом ми зможемо конкурувати краще. Дрібні деталі та лише те, що ви можете отримати з досвідом і часом, тренуючись разом", – цитує Почеттіно Standard.

Нагадаємо, у поточному сезоні Мудрик провів за лондонців 30 матчів, у яких забив 6 голів і віддав 2 асисти. Покращити свою статистику українець зможе вже сьогодні, 30 березня – його Челсі в рамках 30-го туру АПЛ прийматиме Бернлі. Початок зустрічі о 17:00 за Києвом.

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