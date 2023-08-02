Гравці Челсі на тренуванні проводили двосторонку, в якій Мудрик забив ефектний гол.

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Українець отримав м'яч метрах в 20 від воріт суперників та зважився на обвідний удар. Вийшло ідеально – м'яч залетів у самісінький верхній кут, а голкіпер навіть не зреагував. Звісно, що Михайло зірвав овації від своїх партнерів.

До слова, цього літа Мудрик забив свій перший гол у складі Челсі, вразивши ворота Брайтона в товариській грі (яка завершилась перемогою лондонців з рахунком 4:3).

Мудрик забив ефектний перший гол за Челсі у надрезультативній грі з Де Дзербі