"Челсі для нього ідеальний варіант, якби туди хотів Мудрик. Чому? Там новий тренер – Грем Поттер, котрий створює шикарну команду під своє бачення футболу. Тим більше Стерлінг і Пулішич травмовані, і позиція для Мудрика вільна. Даю мільярд відсотків, що Мудрик би там заграв.

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Адже не дарма Даріо Срна був присутній у ВІП-ложі Челсі під час матчу з Ман Сіті. Це один із ходів, щоб змусити Арсенал розщедритися", – зізнався Грозний в інтерв'ю Fanday.

Цікаво, що єдиним реальним претендентом на Мудрика зараз є саме Арсенал, який продовжує вести перемовини з Шахтарем. Челсі нещодавно вибув із боротьби.

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